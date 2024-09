Davide Frattesi arriva ai microfoni di RAI Sport per commentare l'esito della partita contro la Francia, vittoria propiziata anche da una splendida prestazione: "Non è iniziata nel migliore dei modi ma siamo stati bravi a riprenderla. Oggi è un bel giorno, dobbiamo ripartire con questo spirito e questa cattiveria che ci contraddistinuge. Faccio i complimenti ai subentrati che sono entrati benissimo".

Come ti sei trovato coi nuovi compagni?

"Bene, ho giocato insieme nelle Under con questi ragazzi. Anche se non adesso ma è da tempo che ci gioco, si sta creando un bel gruppo".

Come stai? Hai tanta energia quando entri.

"Sto bene, magari ora ne ho di meno perché più si gioca e più si entra in condizione. Piano piano spero di arrivare presto al 100%".

