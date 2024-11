Intervenuto in zona mista dopo aver battuto la Francia 3-1, l'attaccante transalpino dell'Inter Marcus Thuram commenta così il match di stasera. Ecco quanto raccolto da TMW:

Bellissima partita stasera. Contenti?

"Siamo molto contenti della partita che abbiamo fatto, era speciale per me in uno stadio che amo. Siamo molto contenti".

Cosa vi siete detti con Dimarco, Bastoni e gli interisti?

"Ero con i miei fratelli, è stranissimo giocare contro di loro. Gli voglio bene e li ritrovo con piacere in settimana".

Ti dispiaceva particolarmente aver perso 3 -1 a Parigi?

"No, l'Italia ha una grandissima squadra, con giocatori fortissimi, abbiamo perso l'andata, vinto al ritorno".

Di Lorenzo e Buongiorno erano in clima scudetto nel marcarti, ora si torna a pensare al campionato.

"(ride, n.d.r.) Avevo una battaglia da rifare con Buongiorno che mi ha tenuto benissimo qua una settimana fa qua in campionato, ero contento di giocare ancora contro di loro, ma sono anche loro amici".

Hai chiesto a Calha se sta bene?

"Non lo so, spero non sia molto grave e che possiamo recuperarlo velocemente".

San Siro è il tuo stadio ormai?

"Amo San Siro".