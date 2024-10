Benjamin Pavard non sembra rientrare nei piani di Didier Deschamps e della Francia. "Benjamin gioca, ma non tutte le partite. E so cosa può fare", ha spiegato recentemente il del ct dei Bleus che, dopo averlo escluso dalla lista dei convocati per gli impegni di Nations League, dà un altro indizio sulla vicenda: per sostituire Dayot Upamecano (che ha rimediato una lesione muscolare), Deschamps ha deciso di convocare Loïc Badé per sostituirlo.

Il ct della Francia, si legge su Le Figaro, ha "dimenticato" il difensore dell'Inter, che "non ha giocato un minuto agli Europei e non sembra più rientrare nei piani". Una convocazione che Benji dovrà riconquistare con la maglia nerazzurra.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!