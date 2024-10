Didier Deschamps non rivoluzionerà la formazione della Nazionale francese, attesa domani a Bruxelles per sfidare il Belgio per la quarta giornata di Nations League, rispetto a quella che ha vinto contro Israele giovedì: "A settembre, con due partite in tre giorni e praticamente nessun giocatore al 100%, mi sembrava logico fare un turnover importante. Domani ci saranno alcuni cambiamenti, ma non credo che ne farò otto come all’andata", ha spiegato il ct dei Bleus in conferenza stampa.

Tra le novità potrebbe esserci Marcus Thuram, preservato tre giorni fa perché la caviglia infortunata gli dava ancora qualche noia: "Ha avuto un piccolo problema fisico, oggi sta meglio - ha confermato Deschamps -. La difficoltà in zona gol? All'Inter è molto efficace perché gioca in un sistema molto particolare, deve fare un passo in più. Gli attaccanti hanno praticamente l'obbligo di essere decisivi. Ciò richiede fiducia e tranquillità, quelle cose che ti portano a fare la cosa giusta. Marcus ha avuto molte chance per segnare che non si sono tramutate in gol (con la Francia, ndr). Marcus è molto generoso, può ricoprire diversi ruoli: è un giocatore molto interessante".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!