C'era una vecchia conoscenza oggi al centro sportivo di Appiano Gentile, dove si è presentato Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, che è tornato nel luogo che è stato la sua casa per due stagioni dal 2017 al 2019 per assistere all'allenamento della squadra di Simone Inzaghi piena di giocatori azzurri convocabili per Euro 2024 (Nicolò Barella ha ricevuto gli auguri personali del selezionatore).

Alla Pinetina, oltre al tecnico di Certaldo, era presente pure il direttore sportivo Piero Ausilio, mentre Dario Baccin ha assistito, dallo stadio Georgios Karaiskakis, all'eliminazione della Primavera dalla Youth League per mano dell'Olympiacos. Il club nerazzurro documenta il ritorno di Spalletti ad Appiano con le foto pubblicate sui propri social.

Il CT degli @azzurri Luciano Spalletti in visita ad Appiano Gentile #Forzalnter — Inter (@Inter) February 7, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!