Tutto confermato. Come anticipato da FcInterNews (LEGGI QUI), Tomas Palacios ha sostenuto il primo allenamento agli ordini di Simone Inzaghi dopo essere rientrato ieri dall’Argentina. Il difensore sudamericano, prelevato dall'Independiente Rivadavia per 6,5 milioni più bonus dopo una lunga trattativa, ha espletato tutte le pratiche burocratiche del caso per ottenere il visto di lavoro e finalmente ha potuto iniziare a lavorare sul campo.

Recuperato anche Bisseck. Il difensore tedesco ieri aveva saltato l'allenamento per una leggera influenza.