Al termine dell'amichevole vinta dall'Inter per 3-0 contro il Las Palmas, Simone Inzaghi ha commentato con evidente soddisfazione la prova dei suoi: "Tutti i ragazzi si sono presentati con entusiasmo, sia quelli che hanno iniziato il ritiro dal primo giorno sia quelli arrivati dopo - ha detto l'allenatore dei campioni d'iItalia come riferisce stamane il Corriere dello Sport -. Ho notato che sono felici di stare assieme, mi piace che si stanno allenando col sorriso, che non significa lavorare meno, ma farlo meglio. Ottimo ritmo, grande intensità da parte di tutti".

Prossimo appuntamento venerdì con il Pisa del fratello Pippo.