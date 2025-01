Improbabile, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, la presenza di Francesco Acerbi e di Hakan Calhanoglu anche solo in panchina contro il Monaco, mercoledì sera al Meazza, ultima partita del girone unico di Champions League e decisiva per la qualificazione diretta dell'Inter agli ottavi di finale della competizione.

I due, assieme a Joaquin Correa (che non è nella lista UEFA dell'Inter), stamattina hanno svolto solo lavoro personalizzato ed essendo domani già giornata di rifinitura non ci sono le condizioni per un loro rientro in gruppo prima del match. Nello specifico, al Bper Training Centre chi ha giocato a Leccce ha svolto lavoro di scarico mentre chi non è sceso in campo o ha giocato poco ha svolto allenamento normalmente.