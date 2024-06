La prossima settimana potrebbe potenzialmente essere quella decisiva per il passaggio di Josep Martinez all’Inter. Dopo un primo incontro datato addirittura marzo (RILEGGI QUI) tra l’agente del calciatore e i nerazzurri, la situazione oggi è davvero concreta. Nei prossimi giorni i dirigenti del club di Viale della Liberazione e quelli del Genoa proseguiranno la trattativa per il portiere spagnolo. I liguri hanno già indicato ai campioni d’Italia le eventuali pedine gradite, ma ovviamente si dovrà trovare la quadra giusta per arrivare a dama. Tradotto, le valutazioni di uno o più calciatori che eventualmente andranno a Genova, insieme poi agli stessi accordi personali con i club. Ergo, l’affare non può per chiari motivi essere chiuso, ma la direzione sembra comunque essere quella, con l’Inter che punta decisa sull’estremo difensore ex Lipsia.

Da un potenziale arrivo, a plausibili partenze. Ad oggi forse gli affari più 'spinosi' in Viale della Liberazione riguardano Zinho Vanheusden e Joaquin Correa. Il primo resta sempre un talento pronto a sbocciare definitivamente, ma i problemi fisici che lo hanno attanagliato negli ultimi anni non sono un biglietto da visita positivo. Precisato che lo Standard non riscatterà il calciatore perché ad oggi ha risorse economiche limitate, il difensore belga potrebbe anche iniziare il ritiro con l’Inter, in attesa di una nuova destinazione. Idem per Correa, che cercherà necessariamente di rilanciarsi lontano da Milano. Appurato che difficilmente vorrà tornare ora in Argentina – il Tucu comunque è ancora giovane -, qualora dovesse arrivare un’offerta importante da un top team di un campionato relativamente importante (vedi quello turco) sarebbe difficile per lui dire di no.

Chi potrebbe emigrare all’estero, anzi restarci, è Mattia Zanotti. Il laterale è seguito da club tedeschi e svizzeri. L’offerta da 1,5 milioni di euro del Lugano per il suo cartellino sembra davvero troppo bassa, e l’Inter non ha comunque necessità di svendere i suoi giovani. La dimostrazione infatti porta a Martin Satriano, che dopo un’ottima stagione al Brest viene oggi valutato 10 milioni di euro. Non è quindi da escludere che Zanotti venga girato ancora all’estero, per giocare, mettere minuti nelle gambe ed eventualmente acquisire ancora maggiore valore (che significherebbe possibile plusvalenza futura maggiorata).