Poche possibilità per l'Inter di ingaggiare Jonathan David a parametro zero per la prossima stagione. Questo quanto filtra da Viale della Liberazione dopo diverse settimane di ottimismo sull'operazione.

Essenzialmente sono due le motivazioni che hanno messo un significativo freno sulla trattativa, che per i nerazzurri rappresentava una ghiotta opportunità di mercato: attaccante di livello internazionale senza costi di cartellino. La prima, paradossalmente, riguarda proprio i costi: tra stipendio e commissione l'operazione sarebbe stata comunque significativa e conti alla mano più onerosa delle aspettative.

In secondo luogo, lato David, a pesare è soprattutto il fatto di non partire titolare nelle gerarchie dell'Inter, che considera la ThuLa intoccabile. Ergo, preferenza a un club che lo considera la prima scelta offensiva. Club che tra l'altro sarebbe già presente nelle discussioni con la punta canadese e che avrebbe già ottenuto il suo sì. Quanto basta per ritenere, salvo ripensamenti, i nerazzurri ormai lontani da Jonathan David.

