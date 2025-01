Ieri sera prima di Inter-Monaco il presidente e CEO dell'Inter, Beppe Marotta, ha confermato che Davide Frattesi non è sul mercato spegnendo definitivamente le fiammelle di speranza della Roma di arrivare al giovane centrocampista prima che scada l'attuale finestra di mercato. Al di là del probabile arrivo di un esterno (Nicola Zalewski resta in prima fila), dopo le partenze in prestito di Tajon Buchanan e Tomas Palacios (che avevano un minutaggio scarso), la dirigenza non ha intenzione di privare Simone Inzaghi di alcun giocatore delle sue rotazioni, non a gennaio almeno.

Lo stesso discorso vale per Kristjan Asllani, criticato dopo le partite contro il Milan in Supercoppa e contro il Bologna al Meazza ma in evidente crescita psicofisica e con sempre maggiore fiducia. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, negli ultimi giorni il West Ham, alla ricerca di un centrocampista nell'immediato e con occhi rivolti alla Serie A (due-tre profili sul taccuino), ha sondato il terreno con il club nerazzurro per il Nazionale albanese. La risposta da Viale della Liberazione è stata un cortese ma deciso rifiuto, senza l'intenzione di approfondire le peculiarità dell'offerta degli Hammers, a conferma della fiducia che l'Inter ripone nei confronti di Asllani.

Questo non significa che in estate non verranno fatte altre valutazioni, molto dipenderà dal prosieguo della stagione e dalle opportunità di mercato che nasceranno in corso d'opera, sicuramente quello del West Ham non è il primo approccio respinto per l'ex Empoli e sicuramente nei prossimi mesi altre società busseranno alla porta nerazzurra per lui.