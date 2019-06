Galeotta fu Austria-Polonia dello scorso marzo, quando Piero Ausilio l'ha visto dal vivo. Promosso a pieni voti sotto gli occhi anche di Cristiano Giuntoli che poi per il suo Napoli ha virato su Giovanni Di Lorenzo (annunciato ufficialmente poco fa). L'Inter segue Valentino Lazaro da mesi e prepara l'affondo. Relazioni positive da parte degli scout nerazzurri che hanno indotto a fare sul serio. I contatti con il suo agente Max Hagymar procedono spediti e c'è un pieno gradimento nei confronti della destinazione milanese, tanto che la settimana prossima potrebbe già esserci un summit tra le parti.

HERTHA - Da Berlino, però, hanno le idee chiare e vogliono 22 milioni per il laterale destro classe 1996, anche se la sensazione è che questa prima richiesta possa scendere durante la trattativa. L'Inter, da par suo, vorrebbe investire una cifra intorno ai 15 milioni più bonus. Con la possibilità di trovare a metà strada un accordo soddisfacente per tutti. L'Hertha infatti non deve tirare troppo la corda, visto che Lazaro va in scadenza di contratto tra due anni.

VIDEO - ALLA SCOPERTA DI... - VALENTINO LAZARO, DALL’AUSTRIA A TUTTA FASCIA