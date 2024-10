Negli scorsi mesi vi avevamo raccontato in anteprima il rinnovo di contratto di Matteo Cocchi con l’Inter sino al 30 giugno del 2027 (RILEGGI QUI). Adesso però il futuro del ragazzo potrebbe già essere a un bivio. Inizialmente infatti, almeno per questa annata, Cocchi sarebbe dovuto restare in Under 19, giocare il maggior numero di gare possibili in campionato e Youth League, per puntare poi anche magari a qualche convocazione in la prima squadra.

Ora, infortuni permettendo, nonostante l’obiettivo resti chiaramente quello di mettere insieme il maggior minutaggio possibile, sognando i grandi nerazzurri, le belle prestazioni del ragazzo di Imola non sono passate inosservate. Tanto che non va escluso a priori che già nella finestra del mercato invernale l'esterno sinistro possa essere girato in prestito per maturare con continuità e già tra i professionisti.

Nulla è ancora deciso, tanto che a breve ci sarà un consultivo tra l’entourage di Cocchi e la società di Viale della Liberazione per fare il punto della situazione. E decidere congiuntamente quale strada far intraprendere nei prossimi mesi al.classe 2007.

