Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi alla guida dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito della seconda parte del campionato di Serie A: "La ripresa è un’incognita per tutti, la stagione è anomala. Ci sposteremo una settimana per evitare l'inizio del grande freddo, mettere benzina nei muscoli e aspettare i giocatori che arriveranno dai Mondiali, con l'auspicio di portare tutti allo stesso livello a gennaio. Il campionato? La distanza dal Napoli è importante, sta facendo qualcosa di staordinario. Noi rispetto all’anno scorso abbiamo tre punti in meno, non è così male. Abbiamo sconfitto l'Atalanta, ma per recuperare dobbiamo pensare di poter vincere lo scontro diretto. Ripartire col Napoli è un'ulteriore incognita: bisognerà capire come stanno loro e come stiamo noi. Speriamo che il Napoli abbia qualche piccolo inciampo".