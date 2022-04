Servirà la migliore Inter della stagione, degna di quella vista ad Anfield, per battere la Juventus e lanciare un messaggio forte e chiaro al campionato in chiave scudetto . Ne è convinto Gianfelice Facchetti , figlio della bandiera nerazzurra Giacinto, che ne ha parlato con i colleghi di AGI.it : "L'Inter è chiamata a una prova di personalità, a una serata tipo quella di Liverpool. L’Inter ha tutto per farcela e , e vuole davvero puntare alla seconda stella, deve presentarsi allo J-Stadium con coraggio e sfrontatezza. Punti forti ne abbiamo e a darci fiducia, è la vittoria in Supercoppa Italiana".

Nel corso della chiacchierata, Facchetti jr. ha rifiutato di associare la parola 'crisi' alla squadra di Inzaghi: "È un'espressione storicamente abusata per parlare dei momenti no dei nerazzurri, un calo c'è stato e la spiegazione non è semplice trovarla da fuori. Inizialmente un calendario intasato e difficile, poi qualche assenza, stanchezza di qualche elemento, ci sarà anche altro. La pausa nazionale penso possa aver permesso di recuperare qualche energia in più".

Insomma, la fiducia per Inzaghi resta immutata: "L'allenatore si è calato al meglio nell'ambiente nerazzurro in mezzo alle difficoltà, senza troppe parole ha costruito una squadra che gioca bene, raccogliendo già qualche risultato sin qui e, com'era normale che fosse, si sapeva che sarebbero arrivati prima o poi alcuni momenti no; penso che abbia tutte le carte in regola per portare la squadra oltre questo momento difficile e restare a lungo allenatore dell'Inter".