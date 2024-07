Nathan Zézé è l’ultimo nome, in ordine cronologico, accostato all'Inter. Il difensore del Nantes piace parecchio ai nerazzurri e ha tutte quelle caratteristiche richieste pure dalla proprietà, ossia si tratta di un profilo giovane, già pronto per alti livelli e futuribile. Phi Hung Ta Van, l’agente del diciannovenne, racconta in esclusiva per FcInterNews.it chi sia il suo assistito e la sua situazione attuale: "Nathan è un giocatore molto intelligente, la sua forza è saper immediatamente mettere in pratica quello che la gente gli dice. Al momento è sotto contratto col Nantes e il suo allenatore conta su di lui per questa stagione, quindi almeno per il momento resta nel suo attuale club. Ma è uno dei giovani con maggiore potenziale di tutta l'Europa, quindi molte squadre lo stanno seguendo".

Ha già parlato con l'Inter?

"Ho parlato con molti club. Di certo quello nerazzurro è uno dei migliori al mondo, quindi è sempre un onore quando un club così si interessa a te".

Simone Togna

