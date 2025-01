L'Inter tira un sospiro di sollievo per Henrikh Mkhitaryan. L'armeno, out per la trasferta di Venezia, si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l'affaticamento accusato nei giorni scorsi. "Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra - si legge ne comunicato del club nerazzurro -. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno". Certa la sua assenza per la sfida di mercoledì contro il Bologna.

