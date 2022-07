Ovviamente, applausi scroscianti per Romelu Lukaku, che ha fatto fatica a tradire il suo entusiasmo e dopo aver promesso il massimo impegno per vincere lo Scudetto ha fatto partire un coinvolgente 'Chi non salta rossonero è '. Cori di incitamento anche per Simone Inzaghi e, da non sottovalutare, la richiesta della gente di non vendere Milan Skriniar e di portare all'Inter Paulo Dybala, fatta direttamente a Beppe Marotta. Insomma, una serata a tinte nerazzurre che invita a pensare positivo, perché "You've never seen a family like this'.