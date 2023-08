Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite della nostra stramissione questa sera Biagio Privitera, noto a tutti come Biapri.

Benjamin Pavard è un nuovo giocatore dell'Inter. La dirigenza nerazzurra mette a segno l'acquisto più caro della finestra estiva di calciomercato 2023/24 dell'intera Serie A e regala a Simone Inzaghi un profilo internazionale che alza l'asticella delle ambizioni. Via libera dalla Germania, il Bayern cede dopo una lunga telenovela. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).