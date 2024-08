Tra le note più liete dell'estate interista c'è sicuramente Yann Bisseck, che ha recitato la parte del leone praticamente in tutte le amichevoli giocate dalla squadra nerazzurra prima dell'inizio della Serie A confermando di aver raggiunto livelli di crescita esponenziali. L'ex capitano della Germania Under 21 è carico a molla per l'inizio degli impegni ufficiali e lo fa capire sul proprio profilo Instagram, dove si dice "prontissimo" per il campionato in arrivo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!