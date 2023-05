Missione compiuta: l'Inter fa in pieno il suo dovere e supera l'Atalanta per 3-2, vittoria che vale alla formazione di Simone Inzaghi la certezza aritmetica della partecipazione alla prossima Champions League, qualcosa che appariva in bilico solo poco più di un mese fa. Lo fa al termine di una gara a più fasi, dove ad un avvio a duemila all'ora culminato con i gol in due minuti di Romelu Lukaku e Nicolò Barella segue un momento di risalita orobica con rete di Mario Pasalic, poi una ripresa dove la squadra nerazzurra gestisce bene il gioco e trova la perla del 3-1 con l'intuizione di Lukaku per Marcelo Brozovic e la rete di Lautaro Martinez. Nel recupero, una perla di Luis Muriel rianima la Dea che dà vita ad un assalto finale senza esiti. L'Inter taglia il secondo traguardo stagionale e ora può pensare con meno stress al grande appuntamento di Istanbul.

IL TABELLINO

INTER-ATALANTA 3-2

MARCATORI: 1' Lukaku (I), 3' Barella (I), 36' Pasalic (A), 77' Lautaro Martinez (I), 91' Muriel (A)

INTER: 24 Onana; 33 D'Ambrosio (83' 36 Darmian), 15 Acerbi, 95 Bastoni (81' 6 De Vrij); 2 Dumfries, 23 Barella (81' 14 Asllani), 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco (69' 8 Gosens); 90 Lukaku (81' 9 Dzeko), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 12 Bellanova, 42 Curatolo, 43 Akinsanmiro, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA: 57 Sportiello; 2 Toloi, 19 Djimsiti, 42 Scalvini; 77 Zappacosta, 13 Ederson (69' 9 Muriel), 15 De Roon, 3 Maehle (86' 5 Okoli); 88 Pasalic (61' 11 Lookman), 7 Koopmeiners; 17 Hojlund.

In panchina: 1 Musso, 31 Rossi, 28 Demiral, 40 Colombo, 43 Bernasconi, 49 Falleni.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Giallatini - Berti. Quarto ufficiale: Colombo. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Abisso.

Note

Spettatori: 72.192

Ammoniti: Toloi (A)

Corner: 9-7

Recupero: 1°T 2', 2°T 4'.

95' - ED E' FINITAAAAAA!! L'INTER BATTE L'ATALANTA 3-2 E OTTIENE IL PASS PER LA PROSSIMA CHAMPIONS LEAGUE!!!

94' - Pericolo in extremis per l'Atalanta, ci sarà calcio d'angolo con la deviazione di De Vrij.

91' - Muriel! Gol incredibile del colombiano che raccoglie la prima punizione respinta dalla barriera trovando una traiettoria di controbalzo che si stampa sulla traversa e rimpalla su Onana prima di entrare.

90' - Calhanoglu travolge Muriel, punizione per l'Atalanta. Saranno quattro i minuti di recupero.

89' - Sportiello non controlla il cross di Calhanoglu, corner regalato all'Inter.

88' - Altro cross di Gosens, Toloi manda in corner.

87' - Lookman punta Acerbi, lo salta e mette in mezzo all'area dove nessuno arriva all'appuntamento.

86' - Nell'Atalanta entra Okoli al posto di Maehle.

85' - Si invola Gosens sulla sinistra, il tedesco vede Asllani in posizione favorevole e lo serve. Conclusione dell'albanese che finisce fuori di poco.

83' - Acerbi prova al volo, pallone alto.

83' - Problemi per D'Ambrosio, che rimane a terra dolorante. Immediata la sostituzione con Darmian.

81' - Fuori Bastoni, Barella e Lukaku, in campo De Vrij, Asllani e Dzeko.

IL GOL DI LAUTARO: Lampo di Lukaku che trova il varco nella difesa orobica per lanciare Brozovic che parte solo verso l'area. L'argentino lo accompagna, Brozo lo sente e al momento dell'uscita di Sportiello lo serve perché concluda l'opera con un tocco morbido. Anche Inzaghi va a festeggiare con la squadra per l'ennesimo gol del Toro.

77' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZ!!

76' - Lukaku protegge palla e serve Lautaro, tiro centrale facile per Sportiello.

75' - Rinvio non preciso di De Roon, Barella fiuta l'affare e prova il tiro al volo. Conclusione strozzata che Sportiello para.

74' - Prova incredibile di Scalvini, giocatore a tutto campo.

73' - Bastoni chiude la porta a Lookman proteggendo un rinvio dal fondo, poi lancia un urlo a caricare i tifosi.

71' - Scontro Djimsiti-Lautaro, Orsato fischia poi però redarguisce Inzaghi che protesta.

69' - Nell'Atalanta, intanto, Ederson lascia il campo a Muriel. Dopo poco, arriva il cambio di Dimarco per Gosens che prima ha abbracciato il suo ex compagno.

68' - Sta per arrivare il momento di Gosens, che viene catechizzato da Inzaghi.

66' - Cross di Dimarco, Zappacosta anticipa Dumfries mandando in corner.

65' - Rimessa lunga di Dumfries, Toloi accompagna Lautaro a terra: Orsato lascia correre.

64' - Fallo di D'Ambrosio su Ederson, il difensore interista recrimina con Orsato.

62' - Scambio rapido Lautaro-Dimarco che non controlla bene la sfera, Sportiello blocca.

61' - Primo cambio nell'Atalanta: fuori l'autore del gol Pasalic, in campo Lookman.

60' - Holjund anticipa Brozovic, che però si riscatta con un grande intervento in scivolata.

58' - Toloi travolge Lautaro, giallo per il difensore orobico.

56' - Sportiello dice no a Calhanoglu! Tiro centrale ma potente del centrocampista, il portiere orobico la vede all'ultimo e trova il riflesso per mandare in corner.

54' - Stavolta il fallo su Bastoni arriva, per opera di Koopmeiners invitato a smetterla da Orsato. Punizione rapida con Lukaku trovato da Bastoni, cross su Lautaro che manca l'appuntamento col pallone.

53' - Standing ovation per Lautaro che compie un numero clamoroso su Ederson, poi mette in mezzo dove Lukaku viene anticipato.

52' - Ripartenza micidiale dell'Inter con Barella che scatta e trova Lukaku largo. Cross del belga per Lautaro il cui tiro al volo è deviato in corner.

52' - Il leit motiv è lo stesso della seconda metà del primo tempo, con l'Atalanta a gestire.

49' - Bastoni si lancia in avanti e viene fermato da Toloi, secondo Orsato regolarmente. Poi fischia fallo di Barella ai danni di Koopmeiners. Proteste dei giocatori nerazzurri.

48' - Prova il movimento a sorpresa Hojlund su lancio di Ederson, anticipato da Acerbi.

21.49 - Primo pallone della ripresa per l'Atalanta: PARTITI!

21.48 - Entra in campo anche l'Inter.

21.47 - Atalanta che si appresta a tornare in campo per la ripresa.

48' pt - Finisce il primo tempo: Inter e Atalanta a riposo sul 2-1.

47' pt - Tiro pretenzioso di Dimarco che manda la palla al secondo anello blu. Brozovic ha qualcosa da ridire...

46' pt - Inter che torna nella zona offensiva, Dumfries prende fallo dopo essere stato contrastato da ben tre difensori.

45' - Due minuti di recupero.

43' - Cross di Maehle, nessuno dei cinque giocatori sulla traiettoria riesce ad intervenire a correggere in rete. Inter ora troppo bassa.

41' - Rischia Djimsiti a ridosso della propria area, Sportiello interviene.

38' - Fabbri valuta l'azione al VAR, poi Orsato dà il segnale di ripartenza.

36' - Gol dell'Atalanta con Pasalic! Azione da corner confusa, Holjund svirgola poi Pasalic colpisce pallone e D'Ambrosio mandando in porta.

35' - Tiro al volo di Koopmeiners che raccoglie un pallone lanciato da Hojlund, Onana alza in corner. Poi Scalvini sugli sviluppi manda fuori non di molto.

34' - Calhanoglu a un soffio dal tris! Schema con Dimarco e rasoterra al veleno del turco che non trova la porta con Sportiello immobile.

33' - De Roon protesta con Orsato, ma è evidente il fallo su Lautaro. Che reclama anche il giallo.

31' - Prova a tornare in avanti l'Inter, lancio di Brozovic che non si intende con Lukaku e l'azione sfuma per la rabbia del croato.

29' - Strappa Koopmeiners che con la sua velocità mette in apprensione la difesa. Calhanoglu disturba la conclusione dell'olandese che termina fuori.

28' - Ottimo lavoro di Calhanoglu che strappa una rimessa laterale. Cori della Nord per tutti i giocatori e per il tecnico Inzaghi.

27' - Ancora Hojlund trovato bene da Scalvini, Brozovic aiuta Acerbi nel liberare l'area. Però ora l'Atalanta c'è.

25' - Fallo di Ederson su D'Ambrosio, punizione guadagnata d'esperienza.

23' - Arriva la prima conclusione dell'Atalanta con Hojlund, Onana respinge coi piedi.

21' - L'Atalanta prova a farsi viva davanti con Scalvini il cui tiro è ribattuto da Barella, Lautaro dà una mano ai compagni dietro.

19' - Onana lancia alla perfezione Lukaku che controlla, avanza poi si intestardisce nel tiro: nessun problema per Sportiello.

16' - Ancora 15 minuti di silenzio per la Curva Nord, che ora ha iniziato a cantare.

15' - Fioccano le opportunità: flipper in area orobica, D'Ambrosio con un'acrobazia prova a calciare ma non si coordina bene poi Lukaku viene anticipato da Sportiello.

15' - Ancora Dimarco dalla distanza, pallone deviato in calcio d'angolo. E' un assedio.

14' - Calcia Dimarco, Sportiello alza sopra la traversa.

13' - Lukaku punta Scalvini che lo atterra a ridosso dell'area, punizione molto interessante per l'Inter.

11' - Prova l'Atalanta con Ederson, Calhanoglu manda in corner.

11' - Inter che gestisce nella propria metà campo con grande tranquillità.

9' - Hakan Calhanoglu troverebbe un clamoroso tris raccogliendo una respinta della difesa su tiro di Acerbi, ma è tutto vano per fuorigioco.

7' - Qualche difficoltà per D'Ambrosio che si fa soffiare palla da Hojlund, grande ripiegamento difensivo di Barella.

4' - Prova a scuotersi l'Atalanta dopo il micidiale uno-due, Onana vola a respingere un corner.

IL GOL DI BARELLA: Avvio di partita pazzesco dell'Inter. Dimarco calcia due volte trovando sempre pronto Sportiello, ma sulla seconda ribattuta il più lesto di tutti è Barella che arriva e calcia al volo da posizione ravvicinata mettendo palla sotto la traversa.

3' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! NICOOOOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOOOOO BAAAAAAAAAAREEEEEEEEEEEEELLAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

IL GOL DI LUKAKU: Nemmeno 40 secondi dal via, Lukaku tocca per Lautaro che scambia subito il pallone lanciando il compagno che semina tutta la difesa, dribbla Sportiello e battezza come meglio non potrebbe il match.

1' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRR!! ROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELUUUUUUUUUUUUU LUUUUUUUUUUKAKUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!

20.45 - Primo pallone dell'incontro per l'Inter: PARTITI!

20.44 - Squadre in campo, D'Ambrosio e Toloi davanti a Orsato per il sorteggio

20.40 - Riscaldamento concluso, fra pochi minuti calcio d'inizio del match.

