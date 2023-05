Centosettacinque secondi, o giù di lì: questo è il periodo nel quale l'Inter piazza un uno-due potente e micidiale, trovando due reti nelle prime due azioni offensive dell'incontro. Prima Romelu Lukaku lanciato alla grande da Lautaro Martinez, poi Nicolò Barella con un guizzo da rapace su tiro respinto di Federico Dimarco, stampano due ganci in pieno volto ad un'Atalanta tramortita per almeno 15 minuti. Poi l'Inter decide di entrare in modalità risparmio energetico e consente alla squadra di Gian Piero Gasperini di guadagnare campo e fiducia, e progressivamente la Dea pressa gli avversari trovando anche il gol con Mario Pasalic al termine di un'azione confusa e col dubbio di un fallo su Danilo D'Ambrosio. Inter, insomma, partita alla grande ma che poi ha forse peccato un po' di narcisismo...

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE