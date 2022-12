"Bisogna dare tutto, conta la squadra. Qualsiasi cosa faccia un giocatore vale sempre meno di una vittoria della squadra. Io do sempre tutto me stesso. Non son un giocatore che sa solo fare gol e che pensa solo al gol, penso al bene della squadra. Sono la persona più contenta quando vinciamo". Lo ha detto Edin Dzeko, intervistato da Sky Sport, a margine della seduta di allenamento dell'Inter a Malta, all'indomani della vittoria in amichevole contro il Salisburgo.

La partita col Napoli.

"Napoli rappresenta tre punti, come ogni partita. Napoli o Empoli non cambia, ma un'eventuale vittoria ci darebbe una grande fiducia. Sono una squadra forte, sinceramente non mi aspettavo andassero così bene vincendo 13 partite su 15. Spero rallentino (ride, ndr)".