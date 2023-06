"Sono decisamente in vacanza da mercoledì". È questa la risposta in dribbling che Edin Dzeko dà in conferenza stampa ai giornalisti che gli chiedono di un possibile trasferimento, mentre continuano a rincorrersi le voci sull'accordo raggiunto con il Fenerbahce e il conseguente addio all'Inter da svincolato.

Prima della partita di domani con il Lussemburgo, il Cigno inquadra anche il prossimo impegno che attende la sua Bosnia verso Euro 2024: "Ogni partita è diversa. Qualche mese fa abbiamo parlato di come non siano più la Nazionale di 10 anni fa. Lo hanno dimostrato più volte sia qui a Zenica che in Slovacchia. Ci aspettiamo una partita difficile, ma siamo pronti".

"Sono passate solo tre partite - aggiunge poi il bosniaco -. La classifica non è delle migliori. La Slovacchia ha vinto in Islanda, ha perso due punti contro il Lussemburgo. Proveremo a vincere, prendere tre punti in una partita in cui la Slovacchia ne ha persi due. La cosa più importante è essere dove vogliamo essere dopo l'ultima partita. Non credo sia una preoccupazione. Se dobbiamo preoccuparci dopo tre partite, allora non dovremmo nemmeno giocare. Abbiamo tre punti, ci aspettavamo di più, ma bisogna guardare al fatto che nelle due partite sono mancati tanti giocatori. La situazione non è preoccupante, è tutto nelle nostre mani. Domani è una partita chiave".

