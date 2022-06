Assist per l'Inter da Paulo Dybala. Esattamente come fa in campo, la Joya prova a mandare in gol un suo compagno, in questo caso il club che vorrebbe sposare dopo l'addio alla Juventus.

Intervistato da ESPN dopo il successo sugli azzurri a Wembley, l'argentino ha parlato anche del suo futuro immediato: "Sono totalmente sereno a riguardo del mio futuro, ho chi lavora per me per trovarmi una nuova sistemazione. Continuo ad avere il desiderio di conoscere altri campionati, ma in Italia sto bene: sono lì da 10 anni, conosco il torneo e ormai mi trattano come se fossi italiano...".Ora sta ai nerazzurri raccogliere il passaggio e mettere la palla in rete.