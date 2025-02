C'è anche un po' di Inter nella chiacchierata di Gianluigi Donnarumma durante 'Viva El Futbol', programma condotto da Lele Adani affiancato da Nicola Ventola e Antonio Cassano. Oltre ad aver toccato il tema Nazionale (RILEGGI QUI), il portiere ha parlato anche della sua esperienza in quel di Parigi ora che le voci di mercato sul suo conto continuano a moltiplicarsi (si è parlato anche dell'interesse dell'Inter visto il contratto in scadenza nel 2026): "Ora al PSG va bene. Siamo passati in Champions, i playoff erano il primo obiettivo dato che c'era un po' di pressione", ha sottolineato Gigio.

Il numero uno dell'Italia e dei parigini è stato poi incalzato anche sul suo rapporto con Gianluca Spinelli, attuale preparatore dei portieri dell'Inter che ha un passato in condivisione con l'ex Milan: "Se è fortissimo? Sì, assolutamente. Ha fatto due anni con me, adesso è all'Inter", si è limitato a dire Donnarumma.

