Defaticante per è sceso in campo ieri all’Olimpico, allenamento normale per tutti gli altri. Dopo l’1-3 subito dalla Lazio i calciatori dell'Inter di Simone Inzaghi si sono trovati questa mattina ad Appiano Gentile con l’obiettivo di lavorare sodo, mettere subito alla spalle il ko contro i biancocelesti e iniziare a preparare così il prossimo match contro la Cremonese . Solo Henrikh Mkhitaryan ha effettuato un personalizzato.

Presenti, come sempre, i dirigenti Marotta, Baccin e Ausilio. Tra le fila nerazzurre, appurato e capito che errori come quelli commessi all’Olimpico non sono tollerabili, l'intenzione è quella di ripartire con forza e convinzione per mettersi immediatamente alle spalle quando successo contro la Lazio. Domani nuovo allenamento in mattinata.

