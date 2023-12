Fresco di firma fino al 2027, Federico Dimarco si concede ad un'intervista a Inter TV per per esprimere le sue sensazioni sul rinnovo di contratto con il club nerazzurro.

Federico Dimarco e l'Inter insieme fino al 2027: che cosa significa e che valore ha per te questo rinnovo?

"Sono veramente contento di aver rinnovato con la mia squadra del cuore: sono contento perché è un rinnovo che ha voluto fortemente la Società e che ho voluto fortemente anche io".

La tua è una vita in nerazzurro, a partire dal tuo essere tifoso fin da bambino, poi c'è tutto il tuo percorso calcistico, dai Pulcini alla Prima Squadra. Se tu oggi potessi parlare con il piccolo Federico che cosa gli diresti?

"Gli direi di credere nei sogni, perché i sogni portano lontano e aiutano a crescere. A me fortunatamente hanno aiutato a giocare nella squadra del mio cuore".

Quest'anno hai già collezionato un bel bottino di gol e assist: tu pensi sempre prima alla squadra, ma hai degli obiettivi personali?

"In realtà sono contento per quello che sto facendo, ma sono più importanti gli obiettivi della squadra. Sono contento di quello che sta facendo la squadra, speriamo di continuare così".

Marcus Thuram ha detto che quando è arrivato all'Inter sei stato il primo a scrivergli, dicendo che lo aspettavi da due anni. Accogliere i nuovi arrivi fa parte del tuo carattere oppure è un ruolo che senti di avere essendo uno dei veterani della squadra?

"È un ruolo che ho sempre cercato di avere nelle squadre in cui ho giocato. Sono contento di aver accolto Marcus, è vero che sono stato il primo a scrivergli: veramente lo aspettavo da due anni, perché lo conoscevo già dalle Nazionali giovanili".

Hai un forte legame anche con i tifosi, che ovviamente ti sentono molto vicino. C'è un'immagine con loro in particolare che porti nel cuore? Che messaggio vorresti dare loro in questo giorno speciale?

"Ci sono stati tanti momenti bellissimi in questi anni passati insieme. Se devo dirne uno sicuramente prendo quello della finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus, quando ho cantato insieme a loro dopo la vittoria. A loro dico soltanto che mi dovranno sopportare ancora per un po' di anni!".

