Non si tratta di extra budget né di via libera della proprietà. La dirigenza dell'Inter sta lavorando per cercare di raggiungere l'obiettivo di attivo sul mercato entro il 30 giugno 2023 e ad oggi, con le cessioni di Andrea Pinamonti e Cesare Casadei (più quelle di Andreaw Gravillon e Michele Di Gregorio) non è più così lontano. Chiaro che servano ancora tanto lavoro e altre cessioni nei prossimi mesi, tra gennaio e maggio prossimi, ma la strada è tracciata e la speranza di non doversi privare di un titolare è più che concreta. Per questa ragione è improbabile che per riempire il vuoto lasciato da Andrea Ranocchia nella rosa nerazzurra venga fatto un investimento economico.

IL FIENO RESTA IN CASCINA - Il Borussia Dorrtmund infatti non è propenso ad agevolare l'uscita di Manuel Akanji per quattro spiccioli, da quanto filtra il prezzo scontato non sarebbe inferiore a 15 milioni. Esattamente quanto intascato dalla cessione di Casadei al Chelsea. In un club che mira alla sostenibilità il discorso sarebbe facile: si investe quanto si incassa. Ma l'Inter non può permettersi di interrompere la raccolta del fieno in cascina e, posto che il prestito dello svizzero non è ipotesi presa in considerazione (servirebbe un rinnovo tutt'altro che contemplato), guadagna credito l'intenzione di bloccare Akanji per ingaggiarlo tra un anno a parametro zero, come fatto con André Onana (LEGGI QUI). Sempre che nel frattempo il difensore 27enne non accetti altre proposte immediate per non perdere un anno al BVB.