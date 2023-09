Ospite negli studi di 'Sky Calcio Club', l'ex attaccante Paolo Di Canio parla così della lotta al vertice in Serie A, con l'Inter considerata super favorita: "L'Inter è già padrona - ha assicurato l'ex Lazio -. Per me lo era da tre anni la più forte, ora si sono responsabilizzati tutti a partire da Inzaghi che ora è più bravo anche nella comunicazione. Mi sembra la squadra più forte e più completa, si è migliorata lì dove era più debole".

Sul campionato: "Spesso si vede da come si parte come andrà una stagione. Il Napoli l'anno scorso era partito bene e l'Inter fa pensare bene vedendo la maturità, la consapevolezza che sta mostrando e le tante opzioni da mettere in campo, può colpire e far male agli avversari. E poi ci sono le rivali: il Napoli si sta smontando da solo. Il Milan vive dell'esuberanza di Leao e poi della sua svogliatezza come di quella di altri compagni suoi, la Juve in generale non mi sembra per qualità di livello. L'inter è la favorita per demerito degli altri? No, innanzitutto per suoi meriti".