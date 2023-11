Tocca oggi a Stefan de Vrij presentarsi in conferenza al fianco del ct olandese Koeman. Il difensore dell'Inter, tornato titolare nell'undici Oranje nella vittoria contro l'Irlanda e pronto per una nuova maglia dal 1' a pochi giorni dalla sfida con la Juve, parla con la stampa alla vigilia del match contro Gibilterra: "Una partita in cui avremo molto possesso palla e in cui la risposta dovrà aumentare", le prime parole dell'ex Lazio.

Il centrale nerazzurro ammette poi di non temere la concorrenza, nonostante ora molti colleghi di reparto siano infortunati: "No, non è difficile. Il ct ha molta scelta ed è per questo che ero molto ansioso di dimostrare che ci sono, anche questo fa parte del gioco. Nemmeno io ci sono stato qualche volta, poi la scelta spetta al ct. Cosa sarà importante domani? Che siamo concentrati. Attaccheremo molto, quindi dovremo essere bravi anche in difesa. Se perdiamo la palla dobbiamo riconquistarla subito".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!