All'interno del Matchday Programme di oggi, in occasione di Inter-Fiorentina, ci sono le parole di Stefan De Vrij, difensore nerazzurro ex Feyenoord e Lazio. "Scendere in campo con questa maglia è un onore, il calcio regala emozioni uniche - dice l'olandese -. La partita che più mi ha emozionato rimane quella contro la Spagna ai Mondiali, nel 2014. Il gol nerazzurro che mi ha fatto più esultare è quello del derby vinto 4-2 nel 2020, mentre per l’assist dico quello per Lautaro nella sfida contro il Borussia Dortmund".

"Dell’Inter ho ammirato molti giocatori ma se devo sceglierne uno allora non posso che dire Ronaldo, un calciatore unico, non serve neanche spiegare il perché", aggiunge De Vrij.

