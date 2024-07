Tra un allenamento e nuove operazioni di mercato da imbastire, arrivano buone notizie e probabilmente un paio di milioni in casa Inter. Secondo il sito greco Ola Prasina 1908, Georgios Vagiannidis, difensore del Panathinaikos, passato per una stagione anche all'Inter, è sempre più indirizzato verso il Botafogo, club brasiliano. Nel caso in cui la trattativa, secondo le cronache in dirittura d'arrivo, dovesse andare in porto per una cifra di 6,5 milioni a titolo definitivo, nel club nerazzurro arriverebbero circa 2,6 milioni di euro che sarebbero il 40% del prezzo della vendita.

L'Inter infatti aveva inserito, nell'accordo di cessione a titolo definitivo al Panathinaikos avvenuto nel 2021, il 40% di incasso dell'eventuale futura rivendita del giocatore. Un'intuizione che potrebbe portare i suoi frutti a distanza di tre anni: agli eventuali 2,6 milioni di euro, ci sarebbero da aggiungere altri 32.500 euro di contributo di solidarietà, per un totale di 2.632.500 euro.

