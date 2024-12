L'Inter comincia a muoversi in anticipo sul mercato e ha puntato il mirino in Argentina, su un fresco campione della Copa Sudamericana. Il club nerazzurro avrebbe fatto un primo sondaggio per Marco Di Cesare, colonna della difesa del Racing Avellaneda, ex club di Lautaro Martinez. L'interesse nerazzurro per il 22enne argentino è reale, tanto che la dirigenza interista "ha già avviato colloqui con l'agente del giocatore, Juan Cruz Oller" assicura Doble Amarilla.

Di Cesare ha un contratto che lo lega al Racing fino al 2027 e nell'ultima sessione di mercato è stato già sondato da Udinese, Lipsia e Roma. La sua clausola rescissoria è di 13 milioni di euro, ma la cifra salirà automaticamente a 15 milioni nel 2025.

