Il futuro di Arturo Vidal e di Alexis Sanchez sarà lontano dall'Inter, probabilmente in Brasile. I due cileni sono finiti nei radar del Flamengo , che - riferisce Goal.com dal Cile - sogna di far continuare la carriera insieme alle colonne della Roja .

Nonostante il Boca Juniors abbia presentato un'offerta formale di contratto per un anno e mezzo (prolungabile per lo stesso periodo) a Vidal, "il centrocampista cileno ha detto sì al Flamengo" nonostante l'ex Juve e Barça fosse affascinato dall'idea di andare allo Xeneize, assicura il sito: i 18 mesi nel Brasileirao permetteranno al giocatore di registrare entrate economiche superiori a quelle che potrebbe ricevere in Argentina. Già oggi le parti si potrebbero incontrare per arrivare alle firme.

Ma non è tutto. Goal.com ha appreso anche che nelle ultime ore il Mengão ha inizato a chiedere informazioni sulle condizioni richieste dal Niño Maravilla. Secondo il portale, il 7 dell'Inter "è già in fase di trattativa" con il club Rubro-Negro.