Il futuro di Zinho Vanheusden, a meno di improvvisi colpi di coda, sarà al KV Mechelen. Questo quanto confermano dal Belgio, dove alcuni colleghi sostengono che il club sia pronto a finalizzare già in giornata il contratto del difensore per il prestito di una stagione dall'Inter con opzione di acquisto (scenario che risulta anche alla nostra redazione, RILEGGI QUI). Le cifre del riscatto non vengono precisate, ma c'è comunque una conferma sulla formula dell'operazione.

Il classe '99, reduce dall'esperienza allo Standard Liegi, ha già dato il via libera al trasferimento ed è pronto a salutare di nuovo Milano.

🚨✅ #KVMechelen finalise today Zinho Vanheusden’s one season loan deal with option to buy!

🇧🇪 Belgian central back accepted to join #KVM.

⌛️ Matter of time. #mercato #JPL https://t.co/gCVlkheKQY pic.twitter.com/TdL1QT18Oz — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 22, 2024

