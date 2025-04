Aspettando l'esito del match del Maradona di domani sera, l'Inter, col successo per 3-1 sul Cagliari di ieri, si tiene il primo posto in classifica quando ormai mancano poche giornate alla fine della Serie A. Un primato legittimo, certificato anche da alcuni numeri da paura, raccolti dal portale Cronache di Spogliatoio, che ben mettono in evidenza la forza e la qualità del gruppo di Simone Inzaghi. Non bastassero i punti totalizzati in 32 giornate, ben 71, e le 21 vittorie ottenute sin qui, i nerazzurri vantano il miglior attacco del campionato con 72 reti, nove in più dell'Atalanta seconda nella speciale graduatoria.

Arrivano poi ulteriori cifre che testimoniano la qualità di questo campionato che l'Inter intende coronare con la conquista dello Scudetto numero 21: in primis, la 'cooperativa del gol' che ha visto ben 17 giocatori entrare nel tabellino dei marcatori, numero che nessun'altra squadra può vantare. Altro record particolare sin qui totalizzato da Lautaro Martinez e compagni è quello dei gol realizzati di testa, ben 14, che ne fanno la squadra più abile ad andare a rete con questo fondamentale. Infine, il roboante numero dei minuti passati in vantaggio in questo campionato, ben 1.311; anche qui, nessuno riesce ad avvicinare l'Inter.

