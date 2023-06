Un campionato tormentato chiuso nel migliore dei modi: l'Inter di Simone Inzaghi saluta la Serie A ottenendo un'altra vittoria in trasferta superando il Torino col punteggio di 1-0 e arriva nelle migliori condizioni alla finale di Champions League di Istanbul. Così come nel match d'andata, a decidere l'incontro è la zampata di Marcelo Brozovic che al 37esimo trova la conclusione vincente superando un non irreprensibile Sergej Milinkovic-Savic. Inter che gestisce bene il vantaggio anche di fronte alle coraggiose iniziative granata, trovando anche una risorsa insperata in Alex Cordaz che entra in campo per Samir Handanovic e si guadagna gli onori della cronaca con un super intervento su Sanabria. Inter che chiude a quota 72 questo campionato, momentaneamente seconda. E ora, inizia l'ultimo count-down...

IL TABELLINO

TORINO-INTER 0-1

MARCATORE: 37' Brozovic

TORINO: 32 Milinkovic-Savic; 3 Schuurs, 4 Buongiorno,13 Rodriguez (57' 7 Karamoh); 17 Singo (81' 23 Seck), 28 Ricci (69' 77 Linetty), 8 Ilic (81' 11 Pellegri), 27 Vojvoda (57' 34 Aina); 16 Vlasic, 59 Miranchuk; 9 Sanabria.

In panchina: 73 Fiorenza, 89 Gemello, 2 Bayeye, 5 Gravillon, 6 Zima, 14 Vieira, 21 Adopo, 26 Djidji, 66 Gineitis.

Allenatore: Ivan Juric

INTER: 1 Handanovic (66' 21 Cordaz); 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni (66' 15 Acerbi); 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu (55' 23 Barella), 8 Gosens; 10 Lautaro Martinez (55' 9 Dzeko), 90 Lukaku.

In panchina: 24 Onana, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 42 Curatolo, 43 Akinsanmiro, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Galetto - Ceccon. Quarto uomo: Minelli. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Doveri.

Note

Ammoniti: Calhanoglu (I), Singo (T), Gosens (I), Juric (T)

Corner: 6-4

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

95' - FINISCE QUI! L'INTER CHIUDE IL SUO CAMPIONATO BATTENDO IL TORINO 1-0!!!

94' - Linetty calcia, palla che sfila sul fondo.

94' - Lukaku riceve palla, si gira e calcia mandando fuori di pochissimo.

92' - Scatto di De Vrij che chiude la porta a Sanabria. Che qualche secondo dopo, servito da Schuurs, sbaglia davanti a Cordaz.

91' - Iniziati i quattro minuti di recupero.

90' - Altro tentativo dalla distanza di Miranchuk, pallone fuori.

88' - Saranno quattro i minuti di recupero. Lancio di Brozovic che non premia Dzeko, Milinkovic esce e blocca.

87' - Altro affondo di Seck, altra chiusura di De Vrij. Poi Karamoh appoggia praticamente nelle mani di Cordaz.

86' - Prova Miranchuk col sinistro dalla distanza, tiro poco convinto parato da Cordaz.

83' - Seck affonda sulla sinistra, salta Barella e mette in mezzo dove De Vrij fa muro mandando in corner.

82' - Dumfries entra in area ma perde l'attimo per il tiro, poi il suo tentativo di pallone in mezzo è controllato da Milinkovic-Savic.

81' - Nel Torino fuori Ilic e Singo, dentro Pellegri e Seck.

80' - Palo di Dzeko! Contropiede dell'Inter dopo anticipo di Darmian su Sanabria, il bosniaco si porta in avanti e poi combina con Lukaku fino a concludere trovando il legno.

76' - Altra iniziativa granata, tiro sporcato dalla difesa con Dumfries che evita il corner.

75' - Juric imbestialito per un mancato intervento di Fabbri per un contatto Brozovic-Ilic, il tecnico granata viene ammonito.

74' - E' Bellanova l'ultimo cambio dell'Inter, fuori Gosens.

73' - Torino che insiste, anche sfortunato Ola Aina il cui tiro rimpalla su Dumfries prima e Sanabria poi.

71' - Che parata di Cordaz! Intervento incredibile sulla conclusione di Sanabria, servito da Ilic e in grado di colpire da pochi passi.

69' - Nel Torino, esce Ricci ed entra Linetty.

68' - Cavalcata di Singo che salta Gosens, il tedesco lo stende e viene ammonito.

67' - Cross da sinistra di Ilic troppo forte per Vlasic che non ci arriva.

66' - Molto bene Dumfries che guadagna il fondo e mette in area per il colpo di testa di Lukaku, parato da Milinkovic-Savic.

66' - Debutto stagionale per Alex Cordaz, che rileva Handanovic. In campo anche Acerbi per Bastoni.

64' - Risponde il Torino ancora con Karamoh, fermato da Darmian in corner. Cross di Vlasic, due carambole di Singo e Schuurs e palla fuori.

64' - Brozovic dialoga bene con Dzeko, ma per due volte perde l'occasione per colpire.

60' - Karamoh impegna severamente Handanovic: bel tiro dell'ex interista col sinistro deviato in corner dallo sloveno.

59' - Punizione di Brozovic, Gagliardini sbuca alle spalle di tutti e colpisce di testa non inquadrando la porta.

58' - Singo affossa Barella lanciato in avanti, giallo inevitabile per lui.

57' - Cambi anche per Juric: Ola Aina entra per Vojvoda, l'ex Karamoh rileva Rodriguez.

56' - Biglietto da visita di Dzeko: prende palla, si gira, avanza di un paio di passi e calcia mandando fuori di poco.

55' - Primi cambi per l'Inter: Dzeko e Barella entrano al posto di Lautaro e Calhanoglu.

53' - Botta di Calhanoglu potente ma centrale, Milinkovic-Savic para. Poi il portiere serbo rischia anche troppo su un retropassaggio.

51' - Gosens sbaglia un disimpegno, poi prova a rimediare ostacolando Singo.

50' - Buongiorno strappa involandosi in avanti dopo aver anticipato Lukaku, Calhanoglu lo butta giù e viene ammonito.

48' - Errore di Dumfries e De Vrij, Ilic ne approfitta e ruba palla. Mettendo poi in mezzo un pallone spazzato via da Bastoni.

47' - Spinta di Singo su Gosens, Fabbri fischia punizione tra i mugugni del pubblico.

-----

19.36 - L'Inter batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

19.35 - Arriva anche il Torino in campo.

19.34 - Inter che torna in campo per il secondo tempo.

19.27 - Puoi leggere il commento del primo tempo CLICCANDO QUI!

-----

46 pt - Finisce qui il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Torino grazie al gol di Brozovic.

45' - Darmian rischia di farsi saltare ingenuamente da Vlasic, poi però recupera da campione.

45' - Ottimo scambio Lukaku-Brozovic, cross del croato intercettato da Schuurs. Sul pallone arriva Gagliardini che calcia alle stelle.

44' - Ci sarà un minuto di recupero.

43' - Calhanoglu prova il lancio per Gosens, seguito da Singo che interviene e agevola l'intervento di Milinkovic-Savic.

41' - Prova il cross basso Dumfries, Schuurs concede il corner. Curiosità: Brozovic aveva segnato al Torino anche all'andata.

IL GOL DI BROZOVIC: Ricevuta palla appena fuori area, Brozovic trova tutto il tempo di puntare la porta e scagliare un tiro potente di sinistro che Milinkovic-Savic sfiora ma non riesce a deviare quanto basta per evitare la rete. Dopo oltre 30 partite a secco, il croato scrive il suo nome nel referto marcatori.

38' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRR!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCEEEEEEEEEEEEEEEEEELOOOOOOOOOOOOO BROOOOOOOOOOOOOOOOOOZOOOOOOOOOOOVIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCC!!

37' - Singo si libera di Darmian con una spinta e di testa impegna Handanovic.

36' - Singo prova a bruciare Gosens sullo scatto, bravo il tedesco a chiudergli la strada in scivolata.

33' - Colpo di testa di De Vrij, blocca Milinkovic-Savic.

32' - Handanovic lancia molto bene Lukaku che questa volta riesce a superare Buongiorno, il belga tira trovando la deviazione di Schuurs.

30' - Buona ripartenza dell'Inter dopo recupero di De Vrij, Calhanoglu mette in mezzo dove Ricci svetta ad anticipare Lukaku.

29' - Appoggio di Lautaro per Darmian, il cross per Gagliardini viene intercettato da Ricci.

28' - Sportellate tra Buongiorno e Lukaku, il belga non riesce poi ad appoggiare per Gosens.

25' - Tiro di Singo dal vertice destro dell'area, facile da parare per Handanovic.

24' - Bastoni si improvvisa seconda punta, dialoga con Lukaku poi prova un cross che viene parato da Milinkovic.

22' - Dumfries arriva praticamente libero sul pallone spizzato da Brozovic, tiro smorzato da Rodriguez che viene parato da Milinkovic-Savic.

21' - Lautaro trova il primo corner del match.

20' - Ottimo Buongiorno che chiude la porta a Lukaku strappandogli via la palla.

17' - Prova il tiro Vojvoda, che al momento di calciare scivola strozzando la conclusione: palla fuori.

15' - Lautaro perde l'attimo per calciare ma riesce a scaricare alle sue spalle dove Brozovic viene anticipato.

13' - Fa tutto Ricci che ha gioco facile su Gagliardini, lo punta e calcia: palla che termina a lato con Handanovic comunque attento.

11' - Palla persa da Gagliardini non sfruttata da Sanabria che non riesce a lanciare Miranchuk.

10' - Perde palla il Torino, Lukaku scappa via ma viene fermato da Buongiorno. Poco dopo, rubata di Calhanoglu e nuova ripartenza dell'Inter che protesta per un presunto fallo di Schuurs su Lautaro.

9' - Scontro Calhanoglu-Ilic, per Fabbri è fallo del turco.

5' - Giropalla nella propria metà campo per l'Inter, poi Lukaku apre per Lautaro che rallentato dal campo pesante non ha un controllo felice e poi calcia mandando alto.

3' - Recupera palla il Torino a metà campo, ci prova Miranchuk dalla distanza senza inquadrare la porta.

2' - Pallone sgonfio, si deve procedere ad un cambio.

----

18.32 - Sarà del Torino il primo pallone del match: PARTITI!

18.31 - Rodriguez e Handanovic davanti a Fabbri per il sorteggio.

18.29 - Torino e Inter entrano in campo per il prepartita.

18.28 - Prima della partita, Nicolò Barella riceve il premio di miglior centrocampista della stagione, accompagnato da Javier Zanetti.

18.27 - Continua a piovere a Torino, nonostante la pioggia il colpo d'occhio è di quelli importanti.

18.18 - Si chiude anche il riscaldamento dell'Inter. Tra pochi minuti sarà calcio d'inizio all'Olimpico-Grande Torino.

----

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE