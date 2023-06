All'andata, fu lui a decidere il match proprio all'ultimo respiro con la zampata finale. Poi, un lungo digiuno di reti spezzato proprio in occasione del match di ritorno contro il Torino. La staffilata di Marcelo Brozovic permette all'Inter di chiudere in vantaggio un primo tempo comunque interessante, dove i nerazzurri non danno l'idea di essere con la mente già a Istanbul, anzi affrontano bene l'impegno tenendo testa alle iniziative granata e cercando di far male sfruttando i varchi. I granata ci mettono la grinta specie nei singoli, con Alessandro Buongiorno che si sta facendo in quattro per arginare Romelu Lukaku e un Samuele Ricci a tutto campo che però non riesce ad evitare la conclusione vincente di Brozovic. L'Inter, però, ha dimostrato di essere in totale fiducia e alla fine del primo tempo viene premiata.

