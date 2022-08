Buone notizie per l'Inter arrivano dall'allenamento della mattina. Secondo quanto riferisce SkySport24, tutti i nerazzurri hanno svolto la seduta in gruppo tranne Mkhitaryan: l'armeno dovrebbe rivedersi nel derby più che con la Cremonese. Anche Bellanova ha lavorato a parte, svolgendo una seduta specifica per recuperare dal piccolo acciacco alla caviglia che comunque non dovrebbe impedirgli di far parte dei convocati per il match di venerdì con la Lazio.