A margine dell’anteprima del film “Chi segna vince”, Danilo D’Ambrosio ha parlato a Gazzetta.it di Monza-Inter, gara speciale per il difensore dei brianzoli che ha vestito con onore i colori nerazzurri dal 2014 fino all'estate scorsa: "Sarà una gara particolare, ricca di emozioni. Però quando l'arbitro fischierà, l'emozione andrà via e penserò ovviamente al Monza", dice D'Ambro.

Qualche mese fa hai detto che avresti voluto terminare la carriera all'Inter, ora sei al Monza dove hai trovato un bell'ambiente: come valuti la tua stagione fino a qui?

"A livello personale e di squadra sta andando molto bene, stiamo esprimendo un buon calcio. Sognavo di chiudere la mia carriera all'Inter, è vero, ma nella vita bisogna accettare le decisioni altrui. L'importante è non avere rimorsi, io ho sempre dato tutto me stesso all'Inter e questa è la cosa più importante".

Il Monza può sognare di andare in Europa?

"No, sono allineato al pensiero di Palladino su questo. Prima di sognare, dobbiamo sudare per arrivare all'obiettivo salvezza".

Chi ti preoccupa di più nell'Inter?

"Sono una grande squadra, li conosco quasi tutti. E' una rosa incredibile, quindi dovremo affrontarli da squadra come abbiamo fatto con gli altri avversari".

Inter-Juve, conterà il fattore psicologico?

"La pressione ce l'hanno entrambe. Sono due squadre molto forti che puntano ad arrivare il più in alto possibile. Stanno facendo un ottimo campionato, si deciderà verso marzo-aprile. Chi avrà più calma vincerà".

