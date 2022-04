Come se non bastasse il magone dovuto all'assenza dell'Italia al Mondiale di Qatar, cominciato praticamente in maniera ufficiale oggi con i sorteggi che ne hanno delineato gli schieramenti di partenza, a rincarare la dose di malinconia soprattutto tra i tifosi nerazzurri è il verdetto di Doha. Tra i vari accoppiamenti sorteggiati, non passa inosservato quello del Gruppo F del quale fanno parte Croazia, Belgio, Marocco e Canada. A saltare all'occhio degli interisti non possono che essere le prime tre del girone, per l'appunto Croazia, Belgio e Marocco. I due interisti Brozovic e Perisic infatti incontreranno gli ex compagni Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, un particolare che proprio Perisic sottolinea con piacere sui social postando una foto che lo ritrae a fianco di Hakimi e Big Rom festanti con la maglia dell'Inter, loro che oggi giocano rispettivamente nel PSG e nel Chelsea. "I miei ragazzi" - si legge nella didascalia a corredo della foto - che 'Il Terribile' non poteva non omaggiare.