Dopo i due cammei con Juve e Atalanta nelle ultime due giornate prima della sosta del campionato, Marcelo Brozovic è pronto ad aumentare i giri del motore già da domani, quando sarà in programma l'amichevole della Nazionale croata contro l'Arabia Saudita in preparazione al Mondale. "Potrei giocare un po' di più in accordo con il ct, 70-75 minuti - ha detto il centrocampista dell'Inter che oggi si è presentato in conferenza stampa al fianco di Zlatko Dalic -. Abbiamo ancora qualche giorno dopo l'Arabia Saudita per prepararci e spero di farmi trovare pronto, spero di essere al 100%. Sicuramente chi gioca deve fare del suo meglio, stare concentrato e dare il massimo. Sarà una bella partita. I sauditi sono una squadra combattiva, faranno del loro meglio. Dobbiamo entrare in partita al 100%, spero di vincere. Mi sento molto bene, ho già giocato qualche minuto con l'Inter nelle ultime due partite".