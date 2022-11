Il sogno di difendere i colori della propria nazionale a un Mondiale è svanito sul più bello per Joaquin Correa, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico a cinque giorni dall'esordio dell'Argentina contro l'Arabia Saudita. Un colpo durissimo da digerire per il Tucu, che ha scelto di raccontare il suo stato d'animo attraverso un messaggio postato su Instagram: "A volte la vita mette queste cose sulla tua strada - ha scritto l'interista -. Una tristezza che non si può spiegare a parole. L'importante è rialzarsi sempre. Adesso penso a recuperare e a incoraggiare i miei compagni dall'esterno. Grazie per i messaggi e forza Argentina sempre".