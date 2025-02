Il rigore sbagliato da Mattia Liberali è rimasto l'unico errore dal dischetto del Milan Primavera nel derby contro l'Inter, che si è risolto proprio con la lotteria dagli undici metri, resasi indispensabile dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Lì l'eroe è diventato Alessandro Longoni, portiere rossonero, che con una sua topica aveva dato l'illusione di potercela fare ai cugini, passati in vantaggio al 57' grazie al gol di rapina di Thomas Berenbruch (il primo tempo si era concluso 1-1, Mosconi aveva cancellato l'autogol sfortunato di Cocchi). La situazione favorevole per i padroni di casa è durata appena 11', visto il golazo confezionato proprio dal 10 dei rossoneri, giocatore fuori categoria avendo già debuttato con la prima squadra, oggi agli ordini di Guidi in prestito da Milan Futuro. Oltre al merito del pari, il talentuoso fantasista classe 2007 si è preso anche i fischi per la decisione di calciare il rigore con una specie di scavetto finito sopra la traversa, Un'esecuzione imperfetta che ha semplicemente allungato di qualche minuto la vita della squadra di Andrea Zanchetta nella Coppa Italia di categoria. Salutata a un passo dalle semifinali in maniera meritata, guardando complessivamente la partita.

TABELLINO:

INTER-MILAN 2-2 (4-6 D.C.R.)

Marcatori: 31' aut. Cocchi (M), 44' Mosconi (I), 57' Berenbruch (I), 68' Liberali (M).

Sequenza rigori: Lavelli (I) parato, Bonomi (M) gol, Bovo (I) gol, Perrucci (M) gol, Pinotti (I) parato, Eletu (M) gol, Berenbruch (I) gol, Perina (M) gol.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi (26 Garonetti 49'), 5 Alexiou, 3 Cocchi; 29 Topalovic (16 Venturini 70'), 4 Zanchetta (86'), 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccè (9 Lavelli 70'), 18 Mosconi (27 Pinotti 86'). A disposizione: 21 Zamarian, 6 Maye, 15 Perez, 19 Della Mora, 28 Romano, 37 Vukoje. Allenatore: Andrea Zanchetta.

MILAN (4-3-3): 12 Longoni; 2 Bakuone (3 Nissen 64'), 13 Dutu, 6 Paloschi, 98 Magni; 80 Eletu, 8 Sala, 55 Hodzic (29 Perera 64' (31 Perina 93')); 30 Bonomi, 99 Scotti (7 Perrucci 86'), 10 Liberali. A disposizione: 1 Colzani, 4 Mancioppi, 15 Parmiggiani, 21 Lamorte, 25 Ossola, 34 Comotto, 71 Siman. Allenatore: Federico Guidi.

Ammoniti: Re Cecconi (I), Dutu (M), Aidoo (I), Alexiou (I), Pereira (M), Sala (M).

Arbitro: Zanotti Assistenti: Lisi - Tomasi

RIVIVI IL LIVE DI INTER-MILAN 4-6 (dcr)

PERINA NON SBAGLIA, IL MILAN BATTE L'INTER AI RIGORI E VOLA IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA!

Rigore pesantissimo di Berenbruch. Che non fallisce l'appuntamento e ridà speranze all'Inter.

E' il turno di Eletu che batte con sicurezza Calligaris. Milan avanti di due.

Longoni ne para un altro, ipnotizzato Pinotti. Il Milan resta sul +1

Perrucci spiazza Calligaris, nuovo vantaggio milanista.

Bovo, con la finta, supera Longoni e ristabilisce la parità. 3-3 Inter.

Tocca al Milan, con Bonomi... Tiro angolatissimo, battuto Calligaris. Rossoneri in vantaggio.

Va Lavelli... Para Longoni, che capisce in anticipo il lato giusto in cui tuffarsi.

19.55 - Comincia l'Inter, primo rigore affidato a Lavelli.

19.54 - Gli allenatori stanno decidendo la lista dei rigoristi, mentre i giocatori cercano di caricarsi a vicenda prima del viaggio dal dischetto.

95' - Finisce due a due nei tempi regolamentari tra Inter e Milan, si va direttamente ai rigori per determinare la squadra che volerà alle semifinali di Coppa Italia Primavera.

93' - Guidi manda in campo un rigorista, vista l'imminenza della lotteria dagli 11 metri: Perina per Pereira.

92' - Sala tiene per la maglia Berenbruch troppo vistosamente per non prendere un giallo. Che arriva puntualmente.

91' - Assegnati 4' di recupero mentre l'Inter spreca due corner consecutivi.

90' - Ora è l'Inter ad attaccare, sempre sulle ali di Aidoo: corner conquistato.

89' - Alexiou usa la velocità per fermare Liberali, lanciato a rete.

86' - Bovo e Pinotti per Zanchetta e Mosconi nell'Inter: esauriti i cambi di Zanchetta.

82' - Alexiou perde le tracce di Liberali ed è costretto a spendere un fallo: anche il capitano dell'Inter finisce nel taccuino dei cattivi.

79' - Calcio d'angolo guadagnato dall'Inter. Dopo una mischia, Lavelli trova il pallone, se lo sistema col tacco e poi lo spara verso la porta. Dove Longoni lo tiene lì.

78' - Pereira ferma De Pieri in maniera irregolare: trattenuta meritevole di un cartellino giallo, secondo l'arbitro.

76' - Scotti va a tanto così dal 3-2 per il Milan! Perso dalla difesa dell'Inter, il numero 99 dei rossoneri ha il tempo di mirare e piazzare il suo colpo di testa ma lo manda al lato del palo alla destra di Calligaris.

75' - Dutu ferma Berenbruch con una scivolata disperata in area di rigore.

74' - E' successo di tutto negli ultimi 15 minuti, ma non la sostanza: ancora equilibrio tra Milan e Inter, ora sul 2-2.

72' - LIBERALI SBAGLIA TUTTO DAGLI UNDICI METRI! Colpisce male il 10 rossonero, che manda il pallone sopra la traversa con un tocco sotto.

71' - ALTRO TURNING POINT, RIGORE PER IL MILAN! Fallo sciocco di Venturini su Eletu, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.

70' - Zanchetta manda in campo Lavelli e Venturini al posto di Spinaccè e Topalovic.

68' - NUOVA PARITA' A INTERELLO, GOL DI LIBERALI! Questa volta è il Milan a raggiungere l'Inter, grazie all'assolo del suo leader: giocata tutta mancina del 10 rossonero, che sposta velocemente palla da destra verso l'interno del campo prima di fulminare con un radente Calligaris.

66' - Ingenuità qui di Aidoo, che valuta male il rimbalzo del pallone, si fa superare da Bonomi e poi lo cintura. Giallo per il numero due dell'Inter.

65' - Aidoo sporca il cross di Bonomi: giro dalla bandierina per il Milan.

64' - Due cambi in casa Milan: Bakoune e Hodzic fanno posto a Nissen e Pereira.

63' - L'Inter spinge forte alla ricerca del terzo gol, il Milan non riesce più a uscire dalla sua trequarti.

62' - Longoni ne stava per combinare un'altra! Si salva in due tempi il portiere del Milan, sul tiro potente ma centralissimo di Topalovic.

61' - Momento favorevole all'Inter, che ha preso slancio dopo il 2-1.

60' - Berenbruch, dalla stessa zolla del 2-1, avrebbe l'occasione per la doppietta personale ma si fa rimontare dal rientro difensivo di Magni.

57' - BEREBRUCH FIRMA IL SORPASSO! Senza preavviso, arriva il 2-1 dell'Inter: cross calibrato sul secondo palo da Cocchi, Longoni valuta malissimo la traiettoria e manca la palla. Alle sue spalle, appostato come un rapace, c'è Berenbruch che segna il più facile dei gol.

56' - Parità anche ne conto degli ammoniti: giallo per il milanista Dutu, autore di un fallo da SPA su Mosconi.

53' - Fa poca strada il tiro mancino di Liberali: è Alexiou a parare sostituendosi a Caligaris, che comunque non avrebbe avuto nessun problema a far suo il pallone.

51' - Un'occasione per parte nel giro di 20 secondi: prima è Topalovic a calciare contro il muro rossonero, poi Scotti, al culmine del contropiede, allarga troppo il tiro.

50' - Non ce la fa Re Cecconi, Zanchetta manda in campo Garonetti: è il primo cambio dell'Inter.

48' - L'arbitro è costretto a fermare il gioco: sia Re Cecconi che Sala sono a terra doloranti dopo il duro scontro precedente.

47' - Re Cecconi, già ammonito, rischia l'espulsione per un fallo ai danni di Sala. Errore doppio dell'arbitro, che prima non vede un contatto che sbilancia il difensore, poi sorvola sul calcione del numero 24 nerazzurro all'avversario.

47' - Fiacca la conclusione di Scotti da posizione invitante: Calligaris para senza problemi.

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara.

19.01 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Milan!

46' - Duplice fischio di Andrea Zanotti, finisce in questo momento Inter-Milan! Uno a uno il parziale all'intervallo: Mosconi, poco prima del gong, riprende i rossoneri che erano passati in vantaggio grazie a un autogol sfortunatissimo di Cocchi. Risultato, tutto sommato giusto, anche se probabilmente la squadra di Guidi ha fatto qualcosina in più, prova ne è l'occasione ghiottissima sprecata da Liberali pochi secondi dopo il pareggio.

45' - Milan vicino all'immediato sorpasso! Uno-due creativo tra Scotti e Liberali, con quest'ultimo che riceva l'assist di tacco dal compagno ma calcia troppo centrale per far male a Calligaris.

44' - PAREGGIO DELL'INTER, HA SEGNATO MOSCONI! Bellissima azione dei nerazzurri costruita sempre sul versante destro: De Pieri fa correre Aidoo, che di prima intenzione mette in area un pallone che Mosconi gira in rete con lestezza.

42' - Intanto è ritornato in campo Bakoune: ristabilita la parità numerica.

42' - Niente da fare per l'Inter: Alexiou anticipato di testa, poi Berenbruch spara a salve.

41' - Cocchi salta secco Liberali, che lo stende: punizione sulla trequarti per l'Inter, la palla è spostata sulla sinistra.

40' - Cocchi deve registrare qualcosa nel suo piede mancino questa sera: terzo errore evidente su tre tentativi di tiro o cross.

40' - Gioco fermo, problemi per Bakoune che al momento esce dal campo lasciando i suoi in 10 contro 121.

39' - Fasi confuse del match, con repentini cambi di possesso del pallone.

38' - L'arbitro ordina il cambio rimessa: con la mani va il milanista Magni.

37' - Torna a farsi minaccioso il Milan, riempiendo con diversi uomini l'area dell'Inter, che comunque limita i danni facendo buona guardia.

35' - E' sempre Aidoo a suonare la carica nel momento più difficile: in questo caso, però, il numero 2 dei nerazzurri non riesce a sfondare complice un raddoppio di marcatura. Regolare per l'arbitro che dice no alla richiesta di fallo.

32' - L'Inter reagisce con rabbia allo svantaggio! Aidoo riesce ad arrivare al tiro in area, seppur da posizione defilata, ma trova l'opposizione di un avversario sulla sua strada a negargli l'1-1.

31' - MILAN IN VANTAGGIO, AUTOGOL DI COCCHI! Bakoune sfonda sulla destra, entra in area ma non riesce a tirare come vorrebbe. La carambola tra due nerazzurri, però, lo premia: l'ultimo a toccare è Cocchi, che manda con tantissima sfortuna la palla nella sua porta.

30' - Berenbruch, come un polpo, scippa la palla all'avversario davanti all'area nerazzurra. Recupero fondamentale del centrocampista che ha evitato guai ai suoi compagni.

28' - Lavora ancora bene la linea difensiva del Milan, facendo scattare la trappola del fuorigioco su Berenbruch.

26' - Con caparbietà, Mosconi riesce a crossare con la punta del piede dall'interno dell'area, nonostante la marcatura di Dutu: Longoni, sorpreso, spinge il pallone in calcio d'angolo, In seguito non sfruttato dall'Inter.

25' - Sbilenco il cross di Bakoune dalla destra: la palla finisce direttamente sul fondo.

24' - Può respirare l'Inter, l'arbitro ha visto un tocco di mano di Paloschi vicino alla linea di metà campo.

23' - Forcing offensivo del Milan, che da 4' non fa uscire l'Inter dalla sua metà campo.

22' - Bonomi calcia alto dall'interno dell'area di rigore! Palleggio rossonero che disorienta tutta l'Inter, alla fine viene messa in mezzo una palla all'altezza del dischetto del rigore dove irrompe Bonomi che usa la potenza ma è poco accurato nella precisione.

20' - Eletu calcia forte a colpo sicuro da fuori area, si alza lo scudo nerazzurro.

19' - Re Cecconi tampona Bonomi all'altezza della trequarti nerazzurra: punizione interessante per il Milan, che manda a saltare in area tutte le sue torri.

18' - Ora è il Milan a decidere il ritmo della partita, anche grazie al coraggio con cui non butta mai via palla.

16' - Il Milan manda un altro messaggio a Calligaris, che ringrazia anche in questo caso. Facile la parata del numero uno nerazzurro sul tiro di Sala.

15' - Ancora Cocchi da fuori area: conclusione più precisa della precedente, ma ancora fuori bersaglio.

14' - Il Milan prova a prendere campo e ci riesce con la sgroppata di Magni, che si risolve con un tiro soft e centralissimo tra i guantoni di Calligaris.

13' - Va proprio Liberali a battere la punizione: tiro murato.

12' - Re Cecconi abbatte ai bordi dell'area interista Liberali, che ne aveva saltati due ed era pronto a presentarsi davanti a Calligaris: inevitabile il cartellino giallo per il centrale nerazzurro.

11' - Il tiro di Cocchi dalla distanza non è degno della fama del suo mancino: palla alle stelle.

10' - Primo giro dalla bandierina per l'Inter, che ha iniziato il match con un piglio più intraprendente rispetto ai cugini.

9' - Longoni anticipa di testa Spinaccè a 30 metri dalla sua porta. Era comunque tutto fermo per l'offside dell'attaccante dell'Inter.

8' - Si chiude a riccio il Milan dopo la bella iniziativa sulla destra De Pieri. Alla fine, ha la meglio la difesa rossonera sul tentativo di incursione in area di Mosconi.

7' - Tanto agonismo fin qui, accompagnato da qualche errore tecnico di troppo da ambo i lati.

6' - Bonomi spreca un'azione potenzialmente pericolosa per il Milan, che era stato abile ad aprirsi il campo con un'ottima costruzione dla basso.

5' - Gara spezzettata in questo frangente: altro fischio dell'arbitro, questa volta per segnalare un fallo di Paloschi ai danni di De Pieri.

4' - Liberali pizzicato in fuorigioco: si alza la bandierina dell'assistente.

3' - Aidoo perde il pallone in mezzo a tre avversari, bravi a portare la marcatura multipla per impedirgli di sfondare sulla destra.

2' - Gioco di prestigio con la suola di Topalovic, che poi prova a imbucare con una trivela imprecisa. Recupera il Milan, ma la palla torna a Berenbruch, che non ne fa buon uso spedendola fuori.

1' - Il primo pallone è del Milan, oggi nella classica tenuta rossonera. Tradizionali colori nerazzurri per i padroni di casa dell'Inter.

18.01 - Fischio d’inizio a Interello, comincia in questo momento Inter-Milan di Coppa Italia Primavera!

18.00 - Huddle in mezzo al campo dell'Inter per caricarsi in vista della partita.

17.59 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

17.58 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di gioco di Interello preceduti dalla terna arbitrale.

17.45 - Ancora 15 minuti e poi sarà tempo di Inter-Milan, restate con FcInternews.it per seguire la diretta del match!

17.42 - Dal canto suo, Guidi nell'undici di base può contare, tra gli altri, su Liberali, Magni e Hodzic, presi in prestito da Milan Futuro.

17.38 - Zanchetta schiera i migliori per questa sfida che non ammette errori, affidando l'attacco al tridente De Pieri-Spinaccè-Mosconi. In mezzo dirige le operazioni Zanchetta jr., con Topalovic e Berenbruch ai suoi lati. In difesa, davanti a Calligaris, la linea a quattro si compone con Aidoo, Re Cecconi, Alexiou e Cocchi. In panchina, scorrendo i nomi in distinta, si nota la presenza di Vukoje, alla sua prima convocazione in assoluto con l'Under 20 nerazzurra.

17.33 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: Calligaris; Aidoo; Re Cecconi, Alexiou, Cocchi; Berenbruch, Zanchetta, Topalovic; De Pieri, Spinaccè, Mosconi. A disposizione: Zamarian, Maye, Lavelli, Bovo, Perez, Venturini, Della Mora, Garonetti, Pinotti, Thiago Romano, Vukoje. Allenatore: Andrea Zanchetta.

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Dutu, Paloschi, Magni; Eletu, Sala, Hodzic; Bonomi, Scotti, Liberali. A disposizione.: Colzani, Nissen, Mancioppi, Perrucci, Parmiggiani, Lamorte, Ossola, Perera, Perina, Comotto, Șiman. Allenatore: Marco Guidi.

17.30 - Vietato sbagliare per l'Inter Primavera. Non solo perché si tratta di un derby, e già questo basterebbe per giustificare il senso dell'imperativo categorico, ma soprattutto perché è una partita da dentro o fuori che mette in palio la semifinale di Coppa Italia di categoria. Di fronte i cugini del Milan, che in campionato viaggiano praticamente allo stesso ritmo dei ragazzi di Andrea Zanchetta: sono solo tre i punti di differenza in favore dei nerazzurrini, che dopo 23 giornate sono ai piedi del podio in classifica. Oggi, però, si azzera tutto e nel giro di novanta minuti più recupero, ed eventuali rigori, va trovata la vincitrice: sì, perché in caso di parità si passerà direttamente alla lotteria per decretare la qualificata. Dal 'Konami Youth Development Centre' di Milano, benvenuti a Inter-Milan, gara valida per i quarti di finale della coppa nazionale di categoria con kick-off alle 18.