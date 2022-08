Per il Tottenham è già tempo di cominciare le gare ufficiali. Gli Spurs affronteranno domani Il Southampton nella prima partita di Premier League e per questo oggi sono arrivate in conferenza stampa le prime parole di Antonio Conte. L'ex Inter ha risposto anche a una domanda sulla possibilità di restare a lungo a Londra: “Sicuramente restare a lungo in un club è il miglior modo per lavorare. Se resti a lungo, porti continuità e ambizione. È la miglior situazione per il club per crescere e migliorare ogni stagione. Stiamo cercando di fare le cose con il buon senso e conosco solo questo modo per cercare di migliorare il club. Come mai resto poco nei club? Prima di tutto io devo stare bene nel club, mi piace sempre l’onestà. Se mi dici una cosa devi rispettarla, non mi piacciono le persone che mi dicono una cosa e poi dopo uno o due anni cambiano le carte in tavola, questo non mi piace. Mi piacciono le persone oneste, che magari mi dicono una brutta verità, ma deve essere la verità, non mi piacciono le belle bugie. Se mi dici una bella bugia con me hai vita breve, odio le bugie”.