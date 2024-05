"Cosa è successo? Il bello del playoff è che dà a tutte le squadre qualificate la possibilità di vincere il campionato. Se becchi la giornata storta, esci, nonostante una stagione fatta molto bene come la nostra. L'importante è il percorso, i miglioramenti fatti anche per il futuro. Molti dei ragazzi sono giovani e possono portare avanti il progetto e riprovarci l'anno prossimo". Così Cristian Chivu, a Sportitalia, dopo l'eliminazione dalla semifinale scudetto dell'Inter Primavera per mano del Sassuolo.

Si chiude un ciclo?

"Io ho iniziato con l'Under 14, con i 2005, dieci ragazzi li avete visti oggi in distinta. Direi di sì, qua si conclude il mio percorso nel vivaio dell'Inter. Voglio ringraziare tutti, chi ha creduto in me e i tre gruppi fantastici di ragazzi con i quali ho avuto la fortuna di lavorare. E basta, si va avanti".

Quale sarà il suo futuro?

"Le idee non mancano, le situazioni neppure. Ora mi prendo qualche giorno di riposo, sono stati sei anni fantastici, dove ho dato tutto il mio cuore e le mi conoscenze. Ma ho anche imparato tanto".