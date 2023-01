E' amaro l'epilogo della finale di Supercoppa italiana Primavera per l'Inter di Cristian Chivu, a cui non riesce il bis dopo lo scudetto vinto a maggio. A margine del match perso 2-1 contro la Fiorentina, il tecnico romeno si presenta in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti presenti. Le sue parole:

Un commento generale della partita. Perché il 4-2-3-1?

"Mi spiace per i ragazzi, per quello che è stato il percorso negli ultimi tre mesi. Abbiamo sbagliato tutto, soprattutto dal punto di vista mentale. Abbiamo preso due gol che abbiamo sentito, anche l'infortunio di Zuberek e l'occasione di Iliev... Oggi non siamo stati in partita, non meritavamo di più. Per quanto riguarda la scelta tattica dipende da chi ho a disposizione. Il cambio modulo non è stata un'idea giusta, probabilmente ho sbagliato anche io. Non abbiamo subito tanto il gioco della Fiorentina, ma abbiamo regalato due gol, questo ha rovinato i nostri piani".

Un parere su Zanotti e Carboni?

"Non sono qua per trovare alibi e scuse, i ragazzi devono dare il massimo a livello mentale e di responsabilità. Poi ovvio che quando giochi poco paghi dazio. Anche loro non hanno scuse, devono adattarsi alla categoria e non mi posso lamentare perché sono venuti qui con rispetto".

Owusu è insostituibile?

"Credo che il cambio di modulo dopo la sosta lo abbia agevolato, sono contento per lui".