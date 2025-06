Ospite di Sky Sport, Salvatore Esposito ha raccontato come ha vissuto la gara tra Inter e River, nella quale il suo fratello più piccolo, Pio, ha trovato il primo gol in prima squadra: "Stanotte abbiamo provato un'emozione indescrivibile, il gol di Pio ci riempie di orgoglio, fa sempre piacere riguardarlo - ha detto il centrocampista dello Spezia -. Siamo in contatto continuo, siamo una famiglia unita. Tendiamo a parlare meno di calcio, ma in giornate come questa credo sia normale fare i complimenti. Io, da fratello maggiore, sono pesante e cerco di consigliarli sulle cose che sbagliano".

Quale è il segreto della vostra famiglia?

"Non credo ci siano dei segreti, semplicemente i nostri genitori ci hanno lasciato liberi di sbagliare in campo e ci hanno dato l'educazione giusta fuori dal campo. La fortuna è stata avere un campetto sotto casa dove poter giocare tutto il giorno. Il consiglio che do ai giovani è divertirsi giocando"

Non si può spiegare quello che è successo.

"Pio lo mettevamo in porta quando giocavamo da piccoli, ora gioca con Lautaro con quella maglia addosso. E' difficile spiegare le mie emozioni, non ci saremmo mai immaginati una cosa così".

Ti aspettavi che Pio fosse già così avanti?

"Ho avuto la fortuna di vederlo da vicino allo Spezia negli ultimi due anni: nella prima stagione ha accusato il colpo, ma quest'anno è stato fuori categoria, ha spostato gli equilibri. Si vuole sempre migliorare, non si accontenta mai: queste sono le due sue qualità più grandi. Sta raggiungendo la maturità per vivere uno spogliatoio del genere, è pronto perché ha doti fisiche e tecniche che in Italia non sono facili da trovare".

Pio assomiglia a Toni?

"Per me, lui assomiglia di più a Edin Dzeko. Un paragone importante, ma ha quelle caratteristiche".

Gli consiglieresti di restare all'Inter l'anno prossimo?

"Credo che si debba godere il momento e seguire le sue sensazioni. La società vuole il suo bene, prenderanno la scelta giusta. Poi c'è stima e affetto tra lui e Chivu".