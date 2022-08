Thomas Tuchel torna a parlare di Romelu Lukaku. E lo fa prima del big match di Premier League contro il Tottenham di Antonio Conte, primo estimatore assoluto di Big Rom: "Sì, penso che dovremmo essere tutti onesti sul fatto che il suo periodo qui è stato deludente, ma lo è stato anche per me in termini di prestazione - ammette il tecnico del Chelsea ai microfoni di Sky Sports Uk -. Sono lontano dal puntare il dito contro Romelu, ma lui è deluso e io sono rimasto deluso. Spetta a me trovare una struttura, costruire il giusto l'ambiente, rendere un giocatore sicuro di sé e di tirare fuori il meglio da lui. Ecco perché sono qui. Aiuto i giocatori, non il contrario. Non ci sono riuscito e questo non mi rende felice".